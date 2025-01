Cambiaso, la Juventus aspetta l'offerta del Manchester City

Il Manchester City su Cambiaso: l'offerta imminente

Il mercato di gennaio continua a scuotere le piazze di Serie A, con laprotagonista in entrambe le direzioni: sia per quanto riguarda le possibili entrate che per le uscite. Uno dei principali nomi in ballo in questa sessione è Andrea Cambiaso, terzino sinistro della Juventus, che ha attirato l'attenzione delNelle prossime 24-48 ore, ilpotrebbe formulare la prima offerta ufficiale per, con il club inglese pronto a fare sul serio per il giovane talento italiano. L'interesse di Pepper il terzino bianconero è ormai noto, e secondo le indiscrezioni,è visto come un rinforzo ideale per una squadra che sta cercando di consolidare la propria profondità in difesa.



La posizione della Juventus: richiesta alta per il trasferimento

Il giocatore ha mostrato qualità importanti, soprattutto in fase offensiva, con l'abilità di spingersi in avanti e creare superiorità numerica sulla fascia sinistra. Le sue prestazioni, sia in Serie A che in Europa, hanno convinto i vertici del Manchester City, che vedono in lui un potenziale futuro titolare per rinforzare il reparto difensivo.La Juventus, tuttavia, non è disposta a cedere facilmente il proprio talento. Nonostante l'offerta del City sia imminente, le richieste bianconere per Cambiaso restano alte. Il club torinese ha fatto sapere che non accetterà offerte inferiori a una cifra che rifletta il valore del giocatore, tanto in termini di qualità quanto di potenziale di crescita futura.