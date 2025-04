Tudor può fare quello che non hanno fatto Allegri, Sarri e Thiago Motta

2025 Getty Images

Nove partite di campionato, poi almeno tre del Mondiale del Club e poi chissà"Che abbia 2 mesi o 10 anni di contratto non cambia" ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione. Intanto,Certo, ancora la strada è ancora lunga e passerà inevitabilmente dalla qualificazione in Champions, tutt'altro che scontata. Ma non solo, perché il tecnico croato sa che potrebbe anche non essere sufficiente. Dipenderà anche da come sarà raggiunta, da ciò che dimostrerà dentro e fuori dal campo in questo periodo. E anche da cosa potrà offrire il mercato degli allenatori (con la posizione di Antonio Conte che potrebbe cambiare le carte in gioco).

Tudor può unire tutto l'ambiente Juventus

Una possibilità però Tudor ce l'ha senza dubbio e se la giocherà fino in fondo. La strada è quella giusta; quattro punti in due partite e una Juventus che si è ritrovata a livello prima di tutto caratteriale. Ma c'è di più, perchéSquadre e contesti differenti, ma dagli ultimi anni del "primo" Allegri fino a questi mesi, c'è sempre stata una spaccatura, più o meno netta, del "popolo bianconero".Le discussioni tra i "risultatisti" e i "giochisti", tra chi ritiene che il calcio sia "semplice" e chi invece ha tutt'altra visione. Ma ancora di più, come si è visto nell'esperienza di Thiago Motta a Torino,Ecco,erché come dichiarato da lui stesso, il calcio è cambiato rispetto a 20 anni fa. Un allenatore "juventino", che si poggia su ciò che ha imparato in tanti anni in bianconero e che allo stesso tempo guarda in avanti. Le componenti per unire tutti ci sono, ora toccherà a Igor riuscirci.