Quando arriva a Torino?

La Juventus è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo per il centrocampo:Tutti i documenti necessari per il trasferimento sono stati completati, e il giocatore è atteso a Torino già domani per formalizzare il passaggio e iniziare la sua nuova avventura in Serie A.Renato Veiga è atteso a Torino nella giornata di domani, quando sbarcherà in città per completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Successivamente, il difensore si metterà subito a disposizione dello staff tecnico per integrarsi rapidamente nei meccanismi di squadra.