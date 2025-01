Hancko-Juventus, è finita? L'ultimo tentativo e la resistenza del Feyenoord

Getty Images

Facundo Gonzalez nella trattativa?



Estate 2025: sensazioni positive

La Juventus non intende mollare la presa su. Il difensore slovacco, capitano del Feyenoord, è il profilo ideale individuato per rinforzare la retroguardia bianconera nella prossima stagione. Tuttavia, un affondo decisivo già a febbraio sembra poco realistico, dato che il club olandese non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader difensivo a mercato in corso, soprattutto dopo il recente successo in Champions League.Una cifra che il Feyenoord considera congrua, ma che permette al club di Rotterdam di resistere alle offerte per il momento, come già accaduto con l’Atletico Madrid, che si è visto respingere la propria proposta nei mesi scorsi.Un possibile punto di svolta nelle negoziazioni potrebbe essere rappresentato da Facundo Gonzalez, attualmente in prestito proprio al Feyenoord. Il difensore uruguaiano, di proprietà della Juventus, ha un diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro, e il suo futuro potrebbe essere inserito nei discorsi per abbassare la valutazione complessiva di Hancko.Ilapprezza, ma al momento non è chiaro se eserciterà il diritto di riscatto. Questo scenario potrebbe evolversi nei prossimi mesi, con i bianconeri pronti a utilizzare questa leva per ottenere un vantaggio nella trattativa estiva.Se per febbraio l’affare appare una missione impossibile, l’operazione per l’estate sembra decisamente più concreta. Le sensazioni che filtrano dai contatti tra le parti sono positive:Con un pressing mirato e la possibilità di inserire contropartite tecniche come Gonzalez, la Juventus spera di chiudere l’affare nei prossimi mesi, garantendosi un rinforzo di alto livello per una difesa che punta a rimanere protagonista anche negli anni a venire.