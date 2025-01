Tuttosport - Juventus, nuovo tentativo per Hancko: un 'aiuto' potrebbe arrivare da Cambiaso

Getty Images

Il Feyenoord apre alla cessione a giugno

La Juventus coltiva ancora la speranza di portare a Torino non uno, bensì due difensori centrali. Dopo aver chiuso per l'arrivo in prestito di Renato Veiga, negli ultimi giorni di mercato il club bianconero proverà un ultimo assalto nei confronti del Feyenoord per provare a strappare, da subito, il cartellino di David Hancko. Una missione che si preannuncia tutt'altro che semplice.Il Feyenoord, dal canto suo, è disposto a sedersi al tavolo della trattativa con la Juventus ma fissando da subito un vincolo: gli olandese sono disponibili a trattare la cessione di Hancko, ma a patto che essa avvenga nel mese di giugno. Una presa di posizione che, evidentemente, stride con la volontà della Juve che invece vorrebbe prendere subito il calciatore per sopperire alla situazione di emergenza generatasi nel pacchetto difensivo.

L'aiuto arriva da Cambiaso?

I bianconeri, come riferito da Tuttosport, non vogliono lasciare nulla d'intentato ed è per questo che negli ultimi giorni di mercato Cristiano Giuntoli potrebbe architettare un ultimo assalto. E in tal senso, un 'aiuto' potrebbe arrivare anche da Cambiaso che - qualora si concretizzasse il clamoroso passaggio al Manchester City - metterebbe nelle mani della Juve la liquidità necessaria per confezionare una nuova e importante offerta al club di Rotterdam.