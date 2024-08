Juventus, il mercato live 20 agosto

Oggi è il 20 agosto; siamo entrati nelle ultime due settimane di mercato e la Juventus ha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Trovano conferme le indiscrezioni che accostano Chiesa al Barcellona: contatti in corso con l'agente. Federico Chiesa secondo "Sport" è stato proposto al Barcellona che non chiude all'ipotesi.Ore decisive per il futuro di Koopmeiners, che ieri ha presentato un nuovo certificato all'Atalanta. Goal di Weah e Mbangula. Cambiano le strategie della Juventus sugli esterni?- Come raccontato ieri , Kalulu sarà un nuovo giocatore della Juventus, Resta da capire solo quando arriverà a Torino, sarà a disposizione per Verona-Juventus.



