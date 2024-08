Kalulu alla Juventus: le cifre dell'operazione

E alla fine il tanto atteso sì è arrivato:sarà un nuovo giocatore della. Il difensore francese sarà dunque il rinforzo per il pacchetto arretrato di Thiago Motta e, verosimilmente, sarà a disposizione già per la trasferta di Verona, in attesa che prima venga completato l'iter delle visite mediche, alle quali poi seguirà la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero.Pierre Kalulu arriverà alla Juve in prestito oneroso - fissato a quota 3 milioni - con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più ulteriori 3 di bonus. Il Milan potrà inoltre godere di una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%.





