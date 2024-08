Koopmeiners-Atalanta: presentato un nuovo certificato. Le ultime sulla Juventus

ll muro contro murocontinua. Il centrocampista olandese da settimane ormai non è a disposizione di Gian Piero Gasperini come confermato anche dalla sua assenza tra i convocati per il match d'esordio in campionato contro il Lecce, andato in scena nella giornata di ieri. Sono davvero i giorni decisivi per il suo futuro e l' approdo allaScaduto domenica il suo secondo certificato medico per stress psico fisico, ieriferisce la Gazzetta dello Sport. L’arrivo ufficializzato di Samardzic, si legge, "non è da considerare collegato all’uscita di Koop, ma è chiaro che con un centrocampista dalle caratteristiche non troppo dissimili da quelle dell’olandese, l’Atalanta si sente più tutelata: ora ulteriori riflessioni, in parallelo con gli ultimi contatti col giocatore e il suo entourage, prima di valutare se ci siano i margini per ricomporre la situazione, o virare sulla cessione. Sullo sfondo l’accordo già raggiunto da Teun con la Juve e quello virtualmente trovato dai due club, sulla base di un’offerta di 52 milioni, più 7 di bonus, di fronte alla quale finora i nerazzurri hanno fatto muro."Intanto Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato così della situazione di Koopmeiners: "Eravamo preparati al fatto che potessero esserci turbolenze, magari non ci aspettavamo determinate cose, ma noi abbiamo sempre rispettato i nostri impegni. Spesso ai ragazzi vengono suggerite cose non opportune, ma sono tutti giocatori dell’Atalanta e la società deciderà per il bene dell’Atalanta. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni."Anche il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, ha parlato di Koopmeiners e di Lookman, l'altro giocatore che ha chiesto la cessione: "Giocatori ai quali devo molto per quello che hanno fatto la scorsa stagione e che con me hanno avuto anche in questo periodo un rapporto di grande sincerità. Dispiace che ci sia questa situazione in un momento in cui c'è il campionato".



