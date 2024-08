Papadopoulos Juve, le cifre

Chi è Christos Papadopoulos

Il profilo

Data di nascita: 1/11/2004

Nazionalità: Greca

Ruolo: Trequartista

Altezza: 1,88m

Piede: sinistro

La Juventus ha concluso l'accordo per l'acquisto di Christos, talentuoso centrocampista classe 2004 proveniente dal Genoa. Il giovane greco arriva a Torino in prestito con diritto di riscatto, un'opzione che permetterà ai bianconeri di acquisire il giocatore in via definitiva al termine della stagione. Papadopoulos inizierà la sua avventura juventina nella squadra Next Gen , dove avrà l'opportunità di crescere e dimostrare il suo valore, con l'obiettivo di guadagnarsi un posto in prima squadra. L'operazione conferma l'impegno della Juventus nel coltivare giovani talenti per il futuro.L'operazione che porterà Papadopoulos alla Juventus + di circa 2,5 milioni complessivi. Il calciatore greco svolgerà le visite mediche nelle prossime ore.Christos Papadopoulos è un centrocampista offensivo/trequartista di proprietà del Genoa. L'anno scorsoha trovato i ldebutto in prima squadra ma è con la Primavera del Grifone che ha fatto la differenza con goal e assist.