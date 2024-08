Barcellona su Chiesa: contatti con l'agente

Chiesa può rimanere in Italia?

Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna ed in particolare da Diario Sport trovano confermeper rinforzare l'attacco per la prossima stagione. Il club blaugrana è alla ricerca da tempo di un esterno offensivo ma l'operazione per Nico Williams è naufragata a causa degli elevati costi e in lista adesso c'è anche il giocatore dellaChiesa è fuori dal progetto Juve e sull'attaccante italiano, riferisce Sky Sport, è concreta la possibilità estera: su di lui non c'è solo ilma anche il Barcellona. L'agente del giocatore,ha infatti avviato dei contatti con il club spagnolo e questa soluzione è praticabile solo se poi si andrà a trovare l'intesa con la Juventus (non sono previste contropartite).Si parla molto anche della possibilità che il giocatore rimanga in Italia cambiando casacca. In particolare negli ultimi giorni si rincorrono le voci che accostano Chiesa all'Inter. Secondo Sky però, per Chiesa, le soluzione italiane sono al momento poco concrete rispetto alle possibilità estere, si legge. Sarà dunque da capire cosa succederà nei prossimi giorni ma il futuro del classe 1997 potrebbe essere lontano dalla Serie A per la prima volta.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui