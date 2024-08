Chiesa proposto al Barcellona: la situazione

Quale futuro per Federico Chiesa? Circa dieci giorni fa, l’entourage del calciatore della Nazionale lo ha proposto alla dirigenza del Barcellona, che ha chiesto informazioni circa le cifre per capire la fattibilità dell’operazione. Chiesa è favorevole al trasferimento al Camp Nou, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi.Secondo quanto riferisce Sport, il Barça deve formalizzare alcune cessioni prima di andare all’assalto di un esterno con Chiesa, che resta nella lista dei possibili acquisti. La dirigenza sportiva del Barça è stata chiara sul fatto che un'ala arriverà entro la fine di agosto. La priorità assoluta era Nico Williams, ma le difficoltà dei blaugrana relative al tetto salariale hanno reso l'operazione impossibile nonostante Nico avesse aperto le porte alla firma. Una pista praticamente sfumata, come quella per Luis Diaz, che il Liverpool lo ha dichiarato incedibile a meno che non arrivi un'offerta fuori mercato che il Barça al momento non può presentare.