Koopmeiners, la cura Tudor ha già funzionato? Il retroscena e l'idea per Juventus-Lecce

"L'ho visto più pimpante, positivo, energetico. Ha lavorato bene, abbiamo toccato qualcosa dal punto di vista fisico. E ha lavorato come gli altri". Ha parlato così durante la conferenza stampa pre partita di ieri, andando a sviscerare quello che, inevitabilmente, è uno dei temi più caldi in questo rush finale di stagione della Juventus : il rendimento di, giocatore che il tecnico croato deve cercare in tutti i modi di rivitalizzare in questi mesi sia perché possa dare un suo contributo fattivo alla causa bianconera, sia perché poi, durante il mercato estivo, possa essere considerato un pilastro sul quale costruire il futuro, e non un "esubero" da cedere.

Koopmeiners, la cura Tudor ha funzionato?

Dove giocherebbe Koopmeiners in Juve-Lecce?

Koopmeiners-Juventus, i numeri

Presenze: 39

Minuti: 2.785

Goal: 3

Assist: 3

La cura Tudor sembra già aver dato qualche risultato positivo, almeno stando alle parole dello stesso allenatore che sa bene quanto Koopmeiners rappresenti una sfida da vincere , in primis per lui. A parlare, comunque, sarà come sempre il campo. Quel campo che l'olandese, dopo la panchina di una settimana fa contro la Roma, è pronto a riassaporare da protagonista questa sera all'Allianz Stadium, dove non è rimasto immune da fischi e contestazioni: contro il Lecce il classe 1998 avrà subito l'occasione di mostrare i progressi che - si spera - ha compiuto negli ultimi giorni di lavoro, in primis sotto l'aspetto mentale.Nel match contro il Lecce Koopmeiners dovrebbe tornare a occupare la casella del trequartista, approfittando della probabile assenza diper un affaticamento muscolare che, nel caso, sarebbe sostituito dal sempre disponibile. Non un lungo periodo di lontananza dal campo, dunque, per l'ex Atalanta, a cui il programma di remise en forme confezionato appositamente da Tudor, insieme all'esclusione dal big match allo Stadio Olimpico, sembra già aver fatto bene, come racconta La Gazzetta dello Sport. Tutto, ora, dipenderà da lui, da ciò che riuscirà a mostrare sul terreno di gioco. Per il rilancio non è ancora troppo tardi.





