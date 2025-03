Tuttosport - Juventus, confronto Scanavino-Giuntoli: il retroscena

Juventus, confronto Scanavino-Giuntoli

Un punto sulla situazione della Juventus sarà fatto oggi da John Elkann e Maurizio, a margine di un incontro già programmato per discutere di Gedi, controllata dalla Exor, come scrive Tuttosport. La holding di famiglia è infatti impegnata in una verifica dei conti delle proprie aziende, in vista di un confronto con gli investitori istituzionali. In questa occasione, Scanavino, presidente di Gedi e amministratore delegato della Juventus, fornirà un quadro dettagliato della situazione bianconera, tra bilanci in ripresa e risultati sportivi preoccupanti.

Esonero Thiago Motta? Il fattore economico

Sul fronte economico, ci sono segnali positivi: la Juventus ha chiuso il semestre con un bilancio in attivo, evento che non si verificava dal 2018. Tuttavia, il rendimento della squadra sul campo continua a essere motivo di grande preoccupazione. Per offrire un quadro completo della situazione, Scanavino ha avuto un confronto approfondito con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, scrive questa mattina Tuttosport. L’obiettivo era raccogliere tutte le informazioni necessarie per relazionare Elkann nel modo più esaustivo possibile.La sensazione che emerge è che la Juventus sia pronta a qualsiasi scenario qualora la partita contro il Genoa si rivelasse un nuovo disastro. L'eventuale sostituzione dell’allenatore in aprile avrebbe inoltre un impatto economico meno gravoso sulla seconda trimestrale, un dettaglio che la dirigenza sta tenendo in considerazione. Questo aspetto rafforza ulteriormente l'idea che la sfida contro il Genoa sarà decisiva per il futuro di Thiago Motta sulla panchina bianconera.Con una squadra in difficoltà e la pressione sempre più alta, la Juventus si trova a un bivio. Il confronto tra Scanavino e Giuntoli ha permesso di delineare possibili strategie, ma la prossima partita sarà il vero spartiacque per le sorti della stagione e della guida tecnica del club.