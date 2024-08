Juventus, la strategia sugli esterni non cambia



Quanti rinforzi in attacco?

All'uscita delle formazioni ufficiali, i dubbi maggiori in casariguardavano l'attacco e in particolare le corsie esterne. Da una parte, che aveva fatto un buon ritiro estivo ma che l'anno scorso aveva deluso le aspettative. Dall'altra, un giovane proveniente dalla Next Gen con zero presenze in partite ufficiali in prima squadra. Ma soprattutto, il vuoto in panchina, con nessun'altra opzione per Thiago Motta.In pochi si sarebbero potuti immaginare che proprio i due esterni offensivi avrebbero determinato e deciso Juventus-Como. Il primo goal di Mbangula su apertura di Weah e poi la rete dello statunitense a indirizzare in modo chiaro la partita. Un grosso sospiro di sollievo per chi - giustamente - si preoccupa per le poche soluzioni offensive a disposizione di Thiago Motta. Le difficoltà emerse nelle ultime settimane per regalare al tecnico i rinforzi sono state oscurate dalla grande prestazione di Mbangula e Weah. Gli scenari per i prossimi 10 giorni di mercato però non sono cambiati.L'esplosione del classe 2004, all'esordio con la prima squadra e le ottime risposte di Weah non modificano i piani del club sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti visti gli impegni che la Juve affronterà in questa stagione.sta cercando di rinforzare il reparto degli esterni d'attacco il prima possibile e il nome più caldo rimane quello di Nico Gonzalez ( qui le ultime ). Uno sicuro, ma l'obiettivo sarebbe di aggiungere alla rosa due giocatori in quella zona di campo. E il motivo lo dimostra quanto successo proprio nella prima di campionato, quando Weah è uscito per un problema fisico e Thiago è stato costretto ad adattare Andrea Cambiaso al suo posto non avendo alternative in panchina.





