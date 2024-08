La grande notte di Mbangula

Sarà fisso in prima squadra?

I numeri di Mbangula in Juventus-Como

Goal: 1

Assist: 1

Dribbling (riusciti): 1 (1)

Duelli (vinti): 6 (6)

Tocchi: 45

Falli subiti: 2

Palloni recuperati: 2

Impossibile non soffermarsi sulla grande e indimenticabile serata di Samuel Mbangula , protagonista assoluto nella prima vittoria ufficiale diAd impressione, più del bellissimo goal e dell'assist per Andrea Cambiaso, è la "tranquillità" con cui aver fatto tutto ciò. E' sembrato tutto molto "semplice" per il classe 2004, che poteva farsi tradire dall'emozione di giocare per la prima volta con la Juve dei grandi dopo averlo fatto con la Primavera e la Next Gen.Mbangula è tra i giovani provenienti dalla Next Gen che fin da subito si è aggregato alla prima squadra, giocando più volte nelle amichevoli pre campionato. Quella di Thiago Motta, che a sorpresa lo ha lanciato dal primo minuto, non è stata una mossa studiata a tavolino per tenersi dei big come soluzioni in panchina. O comunque non è questo il fattore principale. E soprattutto non è stato un messaggio alla società, che ancora non ha messo a disposizione del tecnicoE' stata una scelta prima di tutto tecnica.Nessun azzardo ma la coerente gestione del gruppo da parte dell'ex allenatore del Bologna. E adesso, quali prospettive ci sono per il 20enne? Mbangula, viste le indicazioni estive, già si prenotava per essere uno dei giovani dalla Next Gen più presenti in prima squadra.. A prescindere dal mercato e da ciò che potrà succedere nei prossimi 10 giorni, nella Juve di Thiago Motta gioca chi merita. "Ha giocato perché si merita di essere in campo per il lavoro fatto dal primo giorno ad oggi", le parole del tecnico nel post partita. E lo stesso concetto si allarga alle convocazioni. Starà quindi al classe 2004 confermarsi, settimana dopo settimana. Intanto, il miglior inizio possibile.