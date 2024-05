Chi è Samuel Mbangula della Juventus



L'arrivo alla Juventus



In nazionale



Dove gioca? Il ruolo di Mbangula



Le caratteristiche

Samuelè uno dei prospetti più interessanti della Juventus. Classe 2004, attaccante, il giocatore arriva dal Belgio e gioca per la formazione Next Gen.Samuel si avvicina al calcio sin da piccolo, mostrando subito una forte predisposizione per questo sport. Anche oggi, con i suoi 171 centimetri, le sue migliori qualità sono la, lapalla al piede.In patria, il primo club a notarlo è stato il, seguito poi, dove ha impressionato nella formazione Under 18. L'anno scorso, laha deciso di puntare su di lui, blindandolo con un contratto fino al 2026.Ora, il salto arriva anche in Nazionale, grazie alla prima convocazione con il: l'attaccante è stato al servizio di Gill Swertz per le partite di qualificazione all'Europeo di categoria contro Malta e Ungheria.Già nel giro deidall'Under 15,vuole ancora una volta stupire tutti.Nella formazione Under 23 di Brambilla, che scende in campo con il 3-5-2, Samuel gioca sia comesia come. Ha anche ricoperto il ruolo di quinto dia sinistra, giocando a piede invertito. Ama rientrare sul destro, il suo piede preferito, e in carriera si è distinto come ala sinistra.A Torino spera di seguire le orme difino in prima squadra.In bianconero dal 2022,ha iniziato con l'Under 17, per poi affermarsi nella(Under 19). Con la squadra di Montero, inclusa la Youth League, ha totalizzato 64 presenze, 16 reti e 6 assist.Quest'anno sta vivendo la sua prima esperienza indove continua a crescere: finora è sempre sceso in campo, collezionando 6 presenze (di cui le prime 2 da titolare) tra campionato e Coppa Italia di categoria, distinguendosi con 2 assist.