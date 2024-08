Juve, le ultime su Nico Gonzalez

Laha dato il suo ok alla cessione di. Ma per la, che con il giocatore ha già trovato un accordo economico, è una buona notizia solo in parte. Perché ora, stando a Sky Sport, per chiudere l'affare non bastano più 30 milioni di euro, ma ne servono almeno 40.Sull'esterno argentino, infatti, è piombata anche l', che conta di ingaggiare lui o, in alternativa, di trattenere Teun Koopmeiners (in un caso o nell'altro, in sostanza, farebbe uno "sgarbo" a Cristiano Giuntoli). Nico Gonzalez continua a dare la priorità ai bianconeri, ma non ha nemmeno chiuso ai bergamaschi, che ora potrebbero anche balzare in pole scatenando una sorta di asta. La Juventus, nel caso, risponderebbe? È da capire. La sensazione, comunque, è che un punto di incontro con la Fiorentina lo si possa trovare, chiudendo per una cifra intermedia tra la richiesta attuale e quella di pochi giorni fa.





