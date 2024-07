Juventus, mercato LIVE 18 luglio

Oggi è il 18 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente,, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Gazzetta - Szczesny non rientra alla Continassa: i due scenari per il futuro. LE ULTIME - Cabal a Torino. Ora le visite mediche. SEGUI IL LIVE Adrien Rabiot verso l'addio alla Juventus: decisione presa, le ultime. LA NOTIZIA





