Rabiot-Juventus: la decisione finale del francese

. Ne è certo Antonio Corsa di JTalks , che ha lanciato la notizia sul finire di una giornata densissima di notizie in casa bianconera, soprattutto sul fronte mercato. I bianconeri aspettavano da tempo una risposta sul futuro dal centrocampista francese, al quale avevano fatto un'offerta per un nuovo contratto a cifre inferiori rispetto a quelle che percepiva fino a qualche settimana fa, quando è andato in scadenza dopo il rinnovo firmato un anno fa.Ora Rabiot, classe 1995, sembra aver sciolto le riserve, decidendo di cambiare aria (su di lui ci sono anche alcune squadre italiane, come Milan e Napoli). Se ne saprà sicuramente di più nelle prossime ore, ma lo scenario sembra essere chiaro: le strade di Adrien e della Juve si separeranno.





