Tuttosport - Adzic, ci pensa il Lecce: la Juventus può valutare il prestito

Le prestazioni scintillanti offerte fin qui da, talento montenegrino classe 2006 di proprietà della Juventus , non sono certo passate inosservate. Con quattro goal e due assist in nove presenze con la, che lo ha "ripescato" in un momento in cui, dopo uno stop per infortunio, non stava trovando spazio tra i "grandi", il giovane ha subito acceso i riflettori su di sé, tanto che una leggenda del calcio balcanico come Dejan Savicevic, oggi presidente della federazione montenegrina, ha dichiarato a Tuttosport come il giovane trequartista sia “sprecato in Serie C” e avrebbe bisogno di un prestito in Serie A per crescere più rapidamente.

Un suggerimento tutt'altro che casuale, che in casa Juventus stanno seriamente prendendo in considerazione per la prossima stagione, secondo il quotidiano torinese. La decisione finale, ovviamente, sarà in mano al futuro allenatore della prima squadra, che non necessariamente sarà Igor Tudor. Ma le valutazioni sono in corso fin da ora. Perché Adzic, nonostante i suoi 18 anni, è già un profilo di spessore: ha esordito in Champions League e conta tre apparizioni in Serie A, dimostrando di avere tutte le carte in regola per stare tra i grandi.Non a caso, su di lui ha già messo gli occhi uno scopritore di talenti come Pantaleo Corvino, oggi direttore sportivo del(prossima avversaria in campionato della Juventus, attesa sabato sera all'Allianz Stadium per la 32^ giornata di Serie A). Dopo aver portato Stevan Jovetic alla Fiorentina, il dirigente giallorosso potrebbe essere pronto a valorizzare un altro diamante grezzo montenegrino. E ci sta già pensando in vista di un possibile un prestito estivo, anche se ora la priorità del club resta la salvezza.Adzic ha sicuramente bisogno di confrontarsi con avversari di livello per fare il salto definitivo, ma chi lo ha visto all'opera con l’Under 23 bianconera sostiene che sia addirittura più maturo e incisivo, alla stessa età, di. Quest’ultimo, nella sua esperienza in Serie C, aveva collezionato 14 presenze con due reti: numeri che il montenegrino ha già raddoppiato. L’obiettivo ora è chiaro: seguire le orme del turco e prendersi la scena, eventualmente con un passaggio intermedio lontano dalla Juventus.





