Szczesny: futuro in Arabia o Monza

Vacanze prolungate e nessun rientro allaper ora. Laha deciso di separarsi da Wojciech, e così il portiere polacco, in attesa di una nuova squadra, rimarrà in ferie a Marbella con la famiglia invece di unirsi al primo gruppo di nazionali.Eliminato con la Polonia alla fase a gironi dell’Europeo,avrebbe dovuto tornare atra oggi e domani, in tempo per la partenza del ritiro tedesco di sabato. Invece, non solo non parteciperà al ritiro in Germania dal 20 al 26 luglio, ma non resterà nemmeno ad allenarsi alla Continassa con il gruppo dei bianconeri in permesso o considerati in uscita.



Le vacanze prolungate sono un'opportunità per trovare una nuova squadra e formalizzare il divorzio con la Juventus. Szczesny, che ha un contratto fino al 2025 da 6,5 milioni netti, si è detto disponibile a cercare una nuova destinazione per agevolare il club, che lo ha già sostituito con Michele Di Gregorio del Monza (Perin confermato come vice, Pinsoglio come terzo portiere).



Dopo il fallito tentativo di approdo all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, la Juventus spera in un’altra opportunità dall’Arabia Saudita o dall’Inghilterra. Sempre viva anche l’opzione Monza, che permetterebbe a Szczesny di chiudere la carriera in Serie A. Il portiere ha capito il momento della società e ha accettato la scelta tecnica del nuovo allenatore Thiago Motta.



I rientri alla Continassa

Alla, tra oggi e sabato, si presenteranno quasi tutti i nazionali ad eccezione dei tre brasiliani reduci dalla Coppa America (), del turco Kenan(arrivato ai quarti dell’Europeo) e di Federico Chiesa, che sabato si sposerà e godrà di due giorni in più di permesso dopo la cerimonia.Per questi motivi,non dovrebbe raggiungere la squadra in Germania, ma inizierà a lavorare con il gruppo dei compagni considerati in uscita: da Arek Milik (in riabilitazione post intervento al menisco) a Filip Kostic, da Daniele Rugani a Mattia De Sciglio fino ad Arthur e Weston McKennie.





