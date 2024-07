Le visite mediche di Cabal LIVE

#Cabal è al a#JMedical: visite mediche iniziate per il nuovo difensore della #Juve pic.twitter.com/6SrRGrMG2V — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 18, 2024

Buongiorno



Nuovi arrivi a Torino pic.twitter.com/YpaOPcgJwE — JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2024

Oggi è un giorno importante per, giovane difensore colombiano classe 2001, che sta per effettuare levisiteal, il centro di eccellenza sanitaria della. Cabal, arrivato dal Verona per una cifra complessiva intorno ai 12 milioni di euro, bonus compresi, è pronto a firmare il suo nuovo contratto con la Vecchia Signora.CABAL AL JMEDICAL! Il difensore inizia le visite mediche con la Juventus.Ecco le prime immagini di Cabal a Torino. Il difensore è arrivato in Treno dal Trentino, dove si trovava in ritiro con l'Hellas Verona. Alla stazione di Torino Porta Susa, ad accoglierlo c'era già una delegazione della Juventus.La giornata è iniziata presto alla, con un folto gruppo di giornalisti e tifosi accorsi per seguire in diretta ogni momento di questa importante giornata.arriveràin mattinata, accolto dall'entusiasmo dei presenti. Le visite mediche, passo fondamentale per concludere ufficialmente il trasferimento.Conclusa questa fase, Cabal si firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus. Nel pomeriggio, avrà anche l'opportunità di incontrare l'allenatore Thiago Motta, recentemente arrivato in bianconero. Questo incontro rappresenta un momento significativo per entrambi, poiché Motta avrà la possibilità di conoscere uno dei nuovi tasselli del suo progetto tecnico.





