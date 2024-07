Calafiori Juve, la situazione

Tutto fermo? No, non proprio. È tutto fatto per il passaggio di Riccardoall’? No, nemmeno. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Il Bologna continua a trattare con l’Arsenal per trovare una quadra dal punto di vista economico: pesa, in questo senso, la percentuale del 50% sulla rivendita detenuta dal Basilea.Come racconta oggi Fabrizio Romano, le due società hanno provato anche a inserire altri calciatori nella trattativa: in particolar modo Kiwior che, però, al momento non sembrerebbe aprire al passaggio al club felsineo. Sintomo, quest’ultimo, di come si lavori alacremente senza, però, aver ancora trovato un accordo totale.Riccardo Calafiori è stato, per diverso tempo, obiettivo concreto del mercato della Juventus . È stato, al passato. Non è un caso, perché quando le cifre si sono alzate considerevolmente, il club bianconero ha fatto marci indietro e, in questo momento, non intende tornare alla carica. Per lo slot di centrale di difesa, adesso, occhi puntati su Todibo. Prima, però, è necessaria l’accelerata sul fronte uscite.