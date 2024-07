Cristiano, Sport Director della Juventus, torna a parlare in conferenza stampa. Oggi c'è la presentazione di Thiago Motta.LE PAROLE - "Grazie Thiago, in bocca al lupo. Sul mercato: abbiamo ceduto 4 giocatori, ne sono arrivati ufficialmente 3, attendendo Cabal. Ho letto delle cose su presunti fuori rosa, ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della Juventus. Sono tutti bravi giocatori e ragazzi straordinari. C'è il mercato aperto, le considerazioni le faremo alla fine del mercato. Cerchiamo di dare un occhio ai conti. Vorremo puntellare ancora la quadra con un calciatore per reparto, per dare al mister il massimo di quello che possiamo fare e basta. Ci tenevo a dire questo. Ringrazio Rabiot, il 30 giugno è scaduto il contratto, gli auguriamo un felice futuro".