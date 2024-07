Juventus, mercato LIVE 21 luglio

Oggi è il 21 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.11.00 - Si parla tanto della mancata convocazione di Huijsen per il ritiro in Germania. Possono essere giorni decisivi per la sua cessione. Le ultime sul difensore. 9.20 - In difesa la Juve è concentrata sul profilo di Todibo, che è la priorità per quel reparto. I contatti con il Nizza vanno avanti. Ecco cosa manca. 8.15 - Nei piani del club bianconero in entrata c'è sempre Teun Koopmeiners. Saranno giorni importanti per l'assalto al centrocampista olandese. QUI le ultime 8.00 - La Juventus lavora per arrivare al rinnovo di Kenan Yildiz, prolungando il contratto fino al 2029. I dettagli della situazione