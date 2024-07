Juventus, Soulé in ritiro: gli scenari sul mercato

Perché Soulé è andato in ritiro?

Il pensiero di Thiago Motta

C'era attesa per le convocazioni della Juventus per il ritiro in Germania. Soprattutto per capire chi non sarebbe partito insieme al gruppo tra coloro che sono al centro di voci di mercato e in alcuni casi in vere e proprie trattative. Ecco, se tra gli assenti, il nome che ha fatto più rumore è stato quello di Dean Huijsen, tra i presenti invecSoulé è da tutta l'estate uno dei profili più chiacchierati in ottica mercato e il motivo è semplice.. Interessi che negli ultimi giorni si sono trasformati in offerte vere e proprie, per il calciatore e per il club. Leicester - che ha fatto la proposta più alta al momento - e Roma - che è la prima scelta di Soulé - sono le due squadre che si sono mosse concretamente per il giocatore. Sono giorni decisivi per capire il futuro dell'esterno, che comunque si trova in Germania con il resto dei bianconeri.La scelta della Juventus di portare Soulé in ritiro a Herzogenaurach è data dal fatto che il club considera il giocatore un patrimonio sia tecnico che economico ed èNonostante le possibilità che non faccia parte della rosa bianconera alla fine del mercato siano concrete ed anzi, sia questo lo scenario più probabile, il segnale è chiaro.Nessuno sconto insomma, né al Leicester né alla Roma. Anche perché"Si sta allenando molto bene", ha detto il tecnico sull'argentino nella conferenza stampa di presentazione. Già durante la scorsa stagione, Thiago aveva espresso parole di stima nei confronti di Soulé. Stima confermata in queste prime settimane da allenatore bianconero. Intanto se lo "gode", prima alla Continassa, adesso nel centro sportivo dell'Adidas, consapevole che da un momento all'altro potrebbe arrivare un nuovo rilancio sul mercato che accontenterebbe la Juve.