Cosa manca alla Juventus per arrivare a Koopmeiners?

La richiesta dell'Atalanta per Koopmeiners

Non è un mistero che l'obiettivo numero uno del mercato della Juventus è e rimane Teun Koopmeiners. Thiago Motta vede nell'olandese innesto ideale sul quale costruire il proprio progetto a tinte bianconere. Come ribadito da Tuttosport, Koopmeiners sarà il punto cardine dell'undici tracciato dal tecnico italo-brasiliano: l'olandese potrebbe agire in qualità di trequartista in caso di 4-2-3-1 o di 4-3-2-1. In altre parole, spazio per il classe 1998 ce ne sarà eccome.Il come e il quando sono ovviamente legati alle operazioni in uscita. I primi due calciatori destinati a lasciare Torino sono Matias Soulé e Dean Huijsen, ovvero coloro che dovrebbero garantire un tesoretto importante da recapitare nelle mani di Cristiano Giuntoli che, a quel punto, potrebbe sferrare l'assalto decisivo nei confronti di Koopmeiners.L'Atalanta, dal canto suo, è irremovibile. Per lasciare partire Koopmeiners servono 60 milioni di euro. La Juventus, ad oggi, è ferma a 45 ma qualora le cessioni portassero denaro fresco nelle casse bianconere ecco che le distanze potrebbero sensibilmente accorciarsi. In altre parole, tutto quello in cui spera Thiago Motta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui