Cosa manca alla Juventus per arrivare a Todibo?

La strada sembra ormai tracciata. Lavuolee il difensore francese vuole solo e soltanto il club bianconero. Le parti in causa hanno raggiunto un'intesa totale sulla base di un contratto di cinque anni - con scadenza fissata al 2029 e con ingaggio da 2.5 milioni a stagione - ma, come riferito dal Tuttosport c'è l'ultimo grande ostacolo da superare.Il nodo della questione verte sulla formula dell'operazione e di conseguenza sulla valutazione del giocatore. Il Nizza, infatti, aveva trovato una sorta di accordo con il West Ham, ma è stato lo stesso Todibo ad alzare il muro, in quanto già promessosi alla Juventus. Juve che, per arrivare al classe 1999, vorrebbe imbastire un'operazione in prestito con opzione di riscatto. Il club nizzardo vorrebbe quantomeno la certezza che questa opzione si tramutasse in obbligo visto che, verosimilmente, sarà costretto ad abbassare le pretese economiche in quanto Todibo è pronto a respingere qualsiasi altra destinazione. Ecco perché Giuntoli confida di spendere complessivamente - tra prestito oneroso e riscatto - poco più della metà dei 40 milioni di euro richiesti dal Nizza. Ci sarà da lavorare ai fianchi e con dosi massicce di diplomazia, in tal senso, ma la volontà dello stesso di Todibo rischia evidentemente di fare da spartiacque.





