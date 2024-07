Il Como su Arthur: le ultime

Ostacolo ingaggio

Non è stata una sorpresIl centrocampista brasiliano infatti come aveva anche confermato il suo agente qualche settimana fa è fuori dai piani del club bianconero. Dopo il prestito di un anno alla Fiorentina, che non lo ha riscattato per 20 milioni di euro, Arthur lascerà nuovamente la Juventus. Ci sono novità.Su Arthur ci sono diversi interessamenti. In Premier Leaguefermandosi però ad un'operazione in prestito, come vi abbiamo raccontato QUI . Nelle ultime ore, secondo Sky Sport,La società neopromossa in Serie A sta portando avanti un grande mercato e ha messo nel mirino l'ex Liverpool.. L'operazione però non è semplice perché c'è sempre l'ostacolo dell'ingaggio. Il brasiliano, che ha un contratto con la Juventus fino al 2026 (prolungato l'estate scorsa di un anno), guadagna infatti oltre 6 milioni di euro. Ecco perché per portare avanti l'operazione sarebbe necessario che una parte dell'ingaggio sia pagato dal club bianconero.Situazione non semplice ma tutte le parti lavoreranno per trovare una soluzione. La Juventus in generale preferirebbe una cessione a titolo definitivo per per chiudere una volta per tutte la deludente avventura di Arthur a Torino.