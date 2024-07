Share





di Agresti e Corbo, inviati a Herzogenaurach

I campi. Il mercato. Le storie che s'intrecciano, in questo ritiro molto particolare per la Juventus. E super blindato.



Non sono giornate semplici per i giocatori della Juventus, chiamati a lavorare comunque a temperature alte - ma non più alte di Torino - e naturalmente con il mercato e gli occhi ben aperti.



Abbiamo parlato di questo, e di tanto altro, nel nostro video quotidiano dalla Germania, dove abbiamo affrontato anche i tempi più stringenti di casa Juve. Del tipo: dove andrà Dean Huijsen? E cosa ne sarà di Federico Chiesa?



Situazioni tutte in bilico, tutte da sbrogliare, una matassa che rallenta chiaramente il mercato in entrata. Cristiano Corbo e Romeo Agresti ne hanno parlato nel video qui in basso.