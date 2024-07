Ladiripartirà inevitabilmente da. L'attaccante turco - reduce da un intervento chirurgico al naso - si unirà alla sua squadra e al suo nuovo allenatore attorno alla fine del mese. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, le operazioni per far diventare il gioiellino di 19 anni un pilastro sul quale costruire la Juve del futuro. Proseguono infatti i contatti tra il club e il suo entourage per arrivare ad un accordo sul rinnovo di contratto con scadenza fissata al 2028 o al 2029. Al momento l'intesa non è ancora stata completamente raggiunta ma la serenità regna sovrana. Inoltre a Yildiz non dispiacerebbe affatto se la società sabauda gli assegnasse la fatidica numero 10 appartenuta al suo idolo Del Piero. Ma anche in questo caso, good vibes.https://mail.google.com/mail/u/0/#search/codice/FMfcgzQVxRClllxwKvVqQQxkhGDXZcQh