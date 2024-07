Juventus, mercato LIVE 20 luglio

Oggi è il 20 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Il Porto può "agevolare" la trattativa per Wenderson Galeno, uno degli esterni nel mirino della Juve. LA SITUAZIONE QUI - Mentre la Juventus continua a lavorare per Jean-Clair Todibo, spunta di nuovo la suggestione Riccardo Calafiori. NE ABBIAMO PARLATO QUI