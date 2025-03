PSV umiliato in casa con l'Arsenal dopo aver eliminato la Juventus: 1-7 e qualificazione compromessa

AFP or Licensors

PSV-Arsenal 1-7: disfatta degli olandesi

Incredibile sconfitta delGli olandesi escono sconfitti contro l'Arsenal con un punteggio storico: finisce 7-1 in favore degli inglesi nonostante le tante assenze della squadra di Arteta, che aveva fuori giocatori come Gabriel Jesus, Havertz, Saka e Martinelli. Una disfatta ancora più sorprendente visto che è arrivata in casa, dove fino ad ora il PSV non aveva mai perso in stagione.Una partita iniziata malissimo per il PSV, che dopo 31 minuti era già sotto 3-0. A sbloccare il match Timber, poi il raddoppio di Nwaneri e il tris firmato da Merino. A fine primo tempo arriva il goal su rigore realizzato da Lang che poteva riaprire in parte la qualificazione. Niente da fare però visto che nel secondo tempo si ripete la storia. Nel giro di due minuti (47' e 48'), l'Arsenal chiude definitivamente i giochi con le reti di Odegaard e Trossard. Odegaard che riesce poi a segnare la doppietta personale. Infine anche Calafiori si regala la gioia del goal.

Gli ultimi risultati del PSV

PSV-Arsenal 1-7

Go Ahead Eagles-PSV 3-2

PSV-Go Ahead Eagles 1-2

PSV-Juventus 3-1

PSV-Utrecht- 2-2

Juventus-PSV 2-1

Willem II - PSV 1-1

Di fatto finisce qui l'avventura del PSV in Champions League dopo aver eliminato ai playoff laE sicuramente aumenta anche la delusione dei bianconeri per essere usciti con un avversario che si è dimostrato tutt'altro che imbattibile e che vive da mesi una situazione non semplice con risultati che mancano.La sconfitta con l'Arsenal non fa che confermare la crisi del PSV, che è riuscita solo con la Juventus a riaccendere l'entusiasmo. Gli olandesi infatti hanno vinto solo una partita nelle ultime sette gare disputate, proprio quella con i bianconeri.