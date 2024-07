Juve, le ultime su De Sciglio

Di certo c'è che non rientra nel progetto della. È però ancora tutto da definire il futuro di, reduce da un lungo stop per infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la scorsa stagione ma ora pronto a rilanciarsi, per quelli che saranno gli ultimi anni della sua carriera. Stando a Tuttosport, adesso il terzino classe 1992 ha una "seria" pretendente, una squadra che potrebbe dargli l'opportunità di giocare con una certa continuità: si tratta del, che continua a sognare anche(finito nel mirino di un altro club arabo dopo aver visto tramontare la trattativa con l'Al Nassr).Secondo il quotidiano la Juve non avrebbe nessun problema ad avallare la partenza di De Sciglio, ma dovrebbe coprire almeno il 70% dello stipendio di Tek sotto forma di incentivo all'esodo, favorendo così la riuscita di una doppia operazione con il Monza. La cessione di Szczesny - lo ricordiamo - sarebbe importante per i bianconeri nell'ottica di ottenere un risparmio notevole sull'ingaggio.





