La Juventus di Thiago Motta come la prima di Conte che vinse lo scudetto: solo un punto in meno, il confronto

Confronto Thiago Motta-Conte al primo anno di Juventus

In una stagione come quella della, e soprattutto in un momento così, tra la realtà della situazione attuale e i sogni di un finale di stagione che può diventare qualcosa di molto diverso rispetto a quello immaginato fino a pochi giorni fa, ogni cosa può essere utile per guardare il bicchiere mezzo pieno, o almeno rendere ciò che sembra - ancora - improbabile, almeno possibile.Ecco perché il confronto che sta emergendo in queste ore,, è un "argomento" che verrà portato sul tavolo in questi giorni, almeno tra quelli più positivi che hanno voglia di volare con la fantasia e farsi trascinare dall'entusiasmo. Si, perché a questo punto della stagione, dopo ventisette partite,

Punti Juventus 2011/2012 alla 27° giornata: 53

Punti Juventus 2024/2025 alla 27° giornata: 52

Stagione 2011/2012 alla 27° giornata: 13 vittorie, 14 pareggi, 0 sconfitte

Stagione 2024/2025 alla 27° giornata: 13 vittorie, 13 pareggi, 1 sconfitta

Ad impressionare nella somiglianza della classifica, ancor più dell'unico punto di distanza, è il cammino dei bianconeri, fatto di una marea di pareggi in entrambi i casi.La differenza quindi è una sola partita, quella che la Juventus di Thiago ha perso a Napoli. E proprio a Napoli, 14 anni fa, i bianconeri andarono ad un passo dall'unica sconfitta di quella stagione, quando si trovarono sotto 3-1 e ci fu la rimonta fino al 3-3. Le somiglianze sono anche nella differenza reti. Da questo punto di vista, per quanto possa contare, la Juve ha una differenza reti migliore di quella che vinse il primo dei nove scudetti.E poi ci sono le differenze significative. La prima è la distanza dalla vetta.Adesso i bianconeri invece sono distanti sei punti dall'Inter (58). Ma soprattutto, Conte dovette lottare "solo" con i rossoneri, era una corsa a due e non a tre (più la Juventus) come nella stagione attuale, dove davanti a Motta ci sono anche l'Atalanta e il Napoli (proprio di Conte).La Juventus chiuse la stagione 2011/2012 con 84 punti, facendo 10 vittorie (ed un pareggio) nelle ultime 11.. Ecco perché come ha detto lo stesso tecnico dopo Juve-Verona, "equilibrio e piedi per terra". Il confronto tra le due stagioni semmai, più che essere "usato" per sognare qualcosa di più della qualificazione in Champions, può essere interessante per capire come valutare il lavoro di Thiago Motta nel suo primo anno in bianconero. Decisamente negativo nelle Coppe, forse troppo criticato in campionato?.