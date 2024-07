Juve, cosa succede con Calafiori

Mentre lavora con il Nizza con l'obiettivo di trovare una quadra per Jean-Clair Todibo , che si vede già bianconero e spera di raggiungere l'amico Khephren Thuram, latiene d'occhio a distanza anche la situazione di, obiettivo della prima ora per la difesa. Come scrive Tuttosport, infatti, la trattativa con l'si è un po' arenata per via del fatto che ilha alzato la propria richiesta fino a 50 milioni di euro, dovendone girare quasi la metà al Basilea, pertanto al momento il classe 2002 "rischia" di andare in ritiro proprio con i rossoblù.Che intanto hanno aperto concretamente la discussione per l'acquisto di Daniele Rugani, in uscita dalla Juve nonostante il recente rinnovo di contratto. Da parte del Bologna non ci sarebbe alcun ostracismo nel caso in cui i bianconeri decidessero di riprendere in mano il dossier Calafiori, il problema è che comunque la richiesta rimane la stessa, 50 milioni. E la Vecchia Signora deve fare una scelta: o lui o. E la sensazione è che in questa fase l'investimento top sul mercato possa essere quello per il centrocampista.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui