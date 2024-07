Calafiori Juve, la situazione

Todibo Juve, le ultime

Ancora tre colpi, uno per reparto: queste le linee guida dettate da Cristianoin conferenza stampa. E si esclude, dal discorso, l’ultimo arrivato Juanche – ancora -, si esclude anche dallo slot di centrale difensivo. Certo, può ricoprire anche quel ruolo, ma è da esterno sinistro che la Juventus lo acquistato e lo utilizzerà in campo, a meno che le necessità non siano altre nel corso della stagione.Resta, dunque, uno spazio sulla linea di difesa, nel ruolo di centrale. C’è Riccardoche è stato nome caldissimo e, soprattutto, c’è Jean-ClairQuando la strada sembrava ormai in discesa, una netta frenata c’è stata. Bologna e Arsenal continuano a trattare per Calafiori e i tempi si dilatano: soprattutto, pesa la percentuale di rivendita che andrà al Basilea, il 50%. Le parti lavorano per trovare una soluzione e, al momento, non si prevede un’entrata a gamba tesa della Juventus . Il profilo piace, è noto, e il tentativo a inizio estate è stato concreto. Non si è trovata una quadra e, a certe cifre, il club bianconero ha preferito guardare altrove.Dalla Francia rilanciano: c’è l’accordo tra Todibo e la Juventus sull’ingaggio. Lato calciatore, in realtà, problemi non ce ne sono; il difensore vorrebbe vestire la maglia bianconera, ogni trattativa su quel fronte si potrebbe concludere in breve tempo. Manca, però, l’accordo tra i club.Da una parte c’è il West Ham che spinge forte con il Nizza, dall’altra la Juventus che è forte della preferenza di Todibo. Cosa serve per sciogliere l’impasse? Il club bianconero deve finalizzare delle uscite per poi tornare alla carica. In questo momento, il difensore francese è balzato in testa nelle priorità del mercato bianconero.