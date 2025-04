Juventus, che fai? Yildiz verso il forfait, ecco la priorità di Tudor

VALERIO_PENNICINO



Certezze da modulo

Il nodo tattico



Verso Parma: equilibrio prima di tutto

Igor Tudor ha le idee chiare: meglio una sola punta. Il concetto è stato testato, ribadito e ulteriormente confermato. Anche in vista della sfida contro il Parma, la soluzione più probabile resta il. E attenzione: questa scelta non cambia neanche in caso di partenza dal primo minuto per Randal, attualmente in pole per sostituire Kenan, sempre più vicino al forfait.Del resto, questo è il modulo che dà solidità e certezze alla squadra. Rende il centrocampo compatto, protegge sugli esterni e garantisce un equilibrio che pochi altri schieramenti riescono a offrire. Non è forse la veste ideale per esaltare Vlahovic sotto porta, ma lo coinvolge in maniera efficace nelle zone cruciali del campo, come dimostrano i due assist serviti nell’ultima gara. È un abito che veste bene, e con un po’ di lavoro può calzare a pennello. Soprattutto, riflette l’identità di gioco voluta da, che ha saputo adattarsi anche a una rosa non costruita su misura per lui, valorizzando gli esterni offensivi a disposizione.Ed è proprio qui che si gioca la vera partita tattica. Per mettere in condizione ideale i suoi uomini migliori – quelli capaci di decidere un match – Tudor punta su due seconde punte mobili, pronte ad allargarsi o accentrarsi come una fisarmonica, a seconda delle fasi di gioco. Nel 3-4-2-1 trovano collocazione naturale giocatori comee lo stesso, che ha finalmente trovato continuità nel suo ruolo. Non serve stravolgere nulla: serve solo accelerare, ritrovare il passo giusto e mettere insieme quelle vittorie che finora sono mancate.Anche senza Yildiz, l’ipotesi di tornare a un sistema con due punte classiche dietro un solo trequartista resta un’opzione remota. Nulla vieta che, con il passare delle settimane, tentazioni e soluzioni nuove possano emergere. Ma oggi il principio cardine di questa Juventus è uno solo: l’equilibrio.Equilibrio per restare con i piedi per terra. Per resistere ai colpi. Per attaccare e difendere con la stessa compattezza. Un equilibrio che, alla fine dei conti, vale un posto in Champions League.