Juventus, le ultime su De Sciglio, Arthur e Huijsen

C’è chi ha preso il volo in direzione Norimberga e chi, invece, è rimasto alla Continassa. Un folto gruppo lavorerà a Herzogenaurach, sede del ritiro della Juventus , mentre altri continueranno ad allenarsi nelle strutture bianconere a Torino. C’è chi deve recuperare da un infortunio, chi ancora gode di qualche giorno di ferie e chi è al centro di dinamiche di mercato.Tra questi ci sono De Sciglio, Arthur e Huijsen che non hanno viaggiato con il resto della squadra per motivi legati al mercato . Tra i tre, al momento, il giovane difensore centrale è quello più richiesto, anche se una svolta ancora non c’è stata. Più spinose le questioni De Sciglio e Arthur ma, se la Juventus ha deciso di lasciarli a Torino, evidentemente si attende un’accelerata sul fronte delle uscite.