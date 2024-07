Perché la Juventus vende Huijsen: richiesta e motivo

Tre squadre su Huijsen

Il futuro di, ogni giorno che passa, sembra essere sempre più lontano dalla maglia della. Il difensore olandese di nascita, ma di recente naturalizzato spagnolo, è infatti uno dei nomi caldi sul fronte cessioni in casa bianconera. Il calciatore classe 2005 non è nemmeno partito per la Germania con la squadra e ora si attendono rapidi sviluppi circa il suo futuro.La Juventus ha deciso di fare cassa cedendo il suo difensore per riuscire a confezionare un tesoretto utile da reinvestire prontamente nel mercato in entrata. I bianconeri vorrebbero cedere il giocatore reduce dai sei mesi di prestito alla Roma per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro. Qualora venisse poi perfezionato il suo addio, Madama potrebbe affondare il colpo su Jean-Clair Todibo, ossia l'obiettivo numero uno per la difesa sabauda.A oggi le squadre che hanno mostrato interesse concreto nei confronti di Huijsen sono essenzialmente tre. Il PSG ha da tempo messo nel mirino il giocatore, anche se i parigini non sembrerebbero disposti ad accettare le condizioni e le cifre imposte dalla Juve. Chi, invece, potrebbe sferrare il colpo a sorpresa sono le squadre di Bundesliga, anch'esse attratte dal gioiello uscito dalla Next Gen bianconera. Di chi stiamo parlando? Di Stoccarda - che giocherà la Champions League - e del Wolfsburg. Club intenzionati a fare evidentemente sul serio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

