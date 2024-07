Bologna su Rugani: le ultime

Con Riccardo Calafiori vicinissimo all'Arsenal per circa 50 milioni di euro - questa volta per davvero, pare - per ilsi pone il tema di andare a caccia di un altro difensore (e la disponibilità economica a questo punto non mancherebbe…). Nei giorni scorsi il club rossoblù si è mosso concretamente per- con tanto di summit con l'entourage a Casteldebole - che laha messo tra i partenti nonostante il rinnovo di contratto firmato poco tempo fa.L'eventuale operazione, però, è ancora tutta da definire nei dettagli. Il Bologna, infatti, vorrebbe il classe 1994 in prestito con diritto di riscatto, un'opzione sgradita sia ai bianconeri che allo stesso giocatore, che preferirebbe invece un trasferimento a titolo definitivo per avere maggiore stabilità in questa fase della sua carriera. Cristiano Giuntoli, poi, lo valuta 4-5 milioni di euro, mentre gli emiliani vorrebbero spendere meno. Rugani intanto, da parte sua, non ha perso completamente le speranze di far ricredere Thiago Motta per restare a Torino, ma è sempre più probabile che la Juve punti a "sfruttarlo" per fare cassa.





