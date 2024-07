Juve, le ultime su Wenderson Galeno

Oggi dovrebbe partire per il ritiro in Germania, ma il suo futuro è lontano dalla. Matias Soulè sarà sacrificato dai bianconeri in nome del bilancio, dando la possibilità a Cristiano Giuntoli di dare l'assalto a un paio di ali. I nomi sono ormai quelli noti:del Borussia Dortmund, Wenderson Galeno del Porto edel Manchester United, per il quale si punta a un prestito last minute. Il jolly tedesco e quello brasiliano sono alternativi, ma entrambi al centro dei pensieri di Cristiano Giuntoli che ha già incassato una disponibilità di massima da parte di entrambi, secondo La Gazzetta dello Sport.Diversa, invece, la posizione dei rispettivi club di appartenenza. Se il Borussia non intende scendere sotto i 40-50 milioni di euro per Adeyemi, potrebbe essere più facile trattare con il, che ha bisogno di fare cassa per il: per Galeno, quindi, la richiesta potrebbe anche essere inferiore ai 40 milioni indicati finora come base di una possibile operazione, ma chiaramente molto dipenderà anche dalle prossime evoluzioni del mercato.





