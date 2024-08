Juventus, le 5 notizie di oggi martedì 20 agosto 2024

Si avvicina la chiusura della finestra di mercato e sono giornate roventi in casa Juventus . Tante le novità in casa bianconera.Numerose notizie di mercato circolano attorno alla. Tra queste, spicca la situazione di Teun, che ha inviato un nuovo certificato medico all'Atalanta e attende con impazienza che si sblocchi il suo trasferimento in bianconero. Nel frattempo, la trattativa persembra essere sempre più vicina alla conclusione, mentre Pierre Kalulu è pronto per le visite mediche, previste per domani.Sul fronte degli infortuni, giungono brutte notizie dall'infermeria: l'allenatoredovrà fare a meno di due titolari, entrambi costretti a fermarsi per infortunio. La situazione potrebbe complicare ulteriormente i piani della squadra nelle prossime settimane.