Doppia pesante defezione in casadopo la partita contro ilhanno infatti rimediato un infortunio di natura muscolare che li escluderanno sicuramente dalla trasferta di Verona in programma lunedì 26 agosto al Bentegodi. Di seguito il comunicato della Juventus."A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattinasono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni".I due calciatori bianconeri, a questo punto, sono a fortissimo rischio anche per la sfida contro la Roma in programma all'Allianz Stadium domenica 1 settembre.

