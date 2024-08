Chiesa Barcellona, la situazione

Chiesa Barcellona, la posizione del giocatore e della Juventus

Ilvuole fare un ultimo sforzo nel mercato per assicurarsi un esterno di alto livello. Dopo aver valutato diverse opzioni, l'exploit di Nicodurante l'Europeo ha spinto il club catalano a concentrarsi sull'acquisto del giovane talento dell'Athletic Club di Bilbao. Tuttavia, visti gli ultimi problemi che stanno rallentando l’affare, il Barça ha iniziato a considerare alternative. Deco ha mostrato grande interesse per Luis Díaz, ma il Liverpool ha rifiutato di cederlo. Ora, il Barça sta puntando su Rafael, esterno del, per un'operazione a tempo di record.L'operazione è complessa, ma il Barcellona può contare su un alleato di alto livello: il procuratore Jorge Mendes. Inoltre, Leao è un giocatore che ha sempre affascinato il presidente Laporta. Se questa trattativa dovesse fallire, il Barça potrebbe ripiegare su opzioni più accessibili, come Kingsley Coman del Bayern Monaco o Federico Chiesa della Juventus , come riporta Mundo Deportivo.Da parte sua, il Barcellona è una delle possibili mete preferite da Federico Chiesa e dal suo entourage che, in questi giorni, lavora a questa soluzione. La Juventus resta osservatrice interessata con l’obiettivo – per quel che riguarda le cifre -, di non scendere sotto i 15 milioni che farebbero registrare una minusvalenza.