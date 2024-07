Juventus, mercato LIVE 31 luglio

Oggi è il 31 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.La Juventus ha presentato la prima offerta ufficiale all'Atalanta per Koopmeiners.Salta anche Keylor Navas per il Monza. Secondo Sky Sport però non si riapre la pista Szczesny. Il nuovo obiettivo è Rui Patricio.L'ipotesi di prestito per Djalò riprende quota: riflessioni in corso da parte della Juventus.Non cambia la strategia perche rimane l'obiettivo primario della Juventus, a prescindere dalle altre situazioni in entrata.La Juventus è a lavoro per il reparto degli esterni: per Adeyemi il Borussia Dortmund ha richieste elevate.Liverpool e Manchester United alla finestra per Bremer ma ancora niente offerte concrete.il punto della situazione.Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi. Le sue parole e la posizione della Juventus.