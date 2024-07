Futuro Berardi, le parole di Carnevali

Berardi è un obiettivo della Juve?

Passano le stagioni ma Domenico Berardi rimane un nome sempre da monitorare in ottica mercato. Per la Juventus e non solo. Con il Sassuolo retrocesso in Serie B e l'infortunio del giocatore, Berardi può diventare un'opportunità, ovviamente solo a costi decisamente più bassi di quelli di cui si parlava fino ad un anno fa. Sul giocatore ha fatto il punto della situazione l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.Carnevali ai microfoni di Sky Sport ha chiarito la posizione del club su Berardi: "Offerte per Berardi? Ci può anche stare, ma adesso lui deve pensare a recuperare perché è in un percorso di recupero importanteÈ il nostro campione. Senza di lui in questa stagione abbiamo avuto difficoltà enormi. Questa estate la cosa più importante è che stia di nuovo bene. Poi valuteremo".In sintesi, Carnevali ha aperto alla cessione di Berardi ma solo a determinate condizioni. Non c'è la volontà di svendere il giocatore nonostante la retrocessione e l'infortunio. Ecco, ma qual è la posizione della Juventus? I bianconeri al momento hanno altre priorità. L'obiettivo numero uno è Karim Adeyemi. Berardi non è per adesso nei pensieri di Giuntoli. Eventualmente se ne riparlerà più avanti e a seconda di come la Juve sarà messa nel reparto degli esterni.