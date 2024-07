Bremer può lasciare la Juventus?

La volontà del giocatore

La stagione diè iniziata ieri. Il difensore brasiliano ha svolto le visite mediche al JMedical e poi si è messo subito a disposizione di Thiago Motta. Bremer è centrale nella nuova Juventus e il tecnico punta molto su di lui. L'ex Torino rimane comunque potenzialmente uno dei giocatori con più mercato e da cui il club bianconero incasserebbe di più. Ci sono possibilità che lasci la Juventus in questa sessione di mercato?Liverpool e Manchester United sono alla finestra per Bremer, riferisce il Corriere dello Sport anche se almeno per ora non c’è in sentore di un’offerta ufficiale a breve giro di posta. Aleggia, però, lo spettro di scontrarsi poi con le ipotesi. Un’operazione da circa 60 milioni (il valore della clausola), potrebbe alimentare tutto il mercato, ancora più di Soulé e Huijsen.Gli incastri porterebbero il Liverpool sul mercato per aggiungere un’altra pedina, mentre lo United ha come primo obiettivo Matthijs De Ligt, vecchia conoscenza juventina.,In ogni caso, tutto lascia pensare che Bremer rimarrà alla Juventus almeno per un'altra stagione. Il difensore non ha molta intenzione di cambiare aria. Alla Juventus sta bene, potrà giocare la Champions League ed è probabilmente il pilastro della difesa, assolutamente non sostituibile con nessuno dei suoi compagni.