Juventus-Koopmeiners: prima offerta all'Atalanta

Come da programmi, per laadesso è il momento di accelerare sul fronteovvero il principale obiettivo dell'intera sessione di mercato bianconera. La Juventus ha presentato una prima offerta ufficiale all'Atalanta.Ci siamo, si può dire ufficialmente iniziata la trattativa tra Atalanta e Juventus per Koopmeiners. Il club bianconero infatti, come riporta Fabrizio Romano, ha presentato un'offerta all'Atalanta per il centrocampista olandese.Come sappiamo, il club nerazzurro parte da una valutazione di 60 milioni. Intanto però, il primo passo ufficiale da parte della Juventus, che con Koopmeiners ha da tempo già trovato un accordo.