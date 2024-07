Juventus, possibile prestito per Djalò



Perché Djalò può andare via in prestito

Il mercato della Juventus è in evoluzione per quanto riguarda il reparto arretrato. L'obiettivo numero uno in entrata è, per cui la trattativa è già arrivata ad uno stato avanzato. In difesa però potrebbero esserci ancora movimenti in uscita. Da monitorare la situazione diTiago Djalò, arrivato a gennaio dal Lille, nei primi mesi in bianconero ha trovato pochissimo spazio e solo nel finale di campionato. Per questo la Juventus aveva anche pensato ad un prestito. Scenario che adesso può tornare di moda. Negli ultimi giorni infatti, riferisce la Gazzetta dello Sport,con il fine di permettergli di macinare minuti e tornare in condizione come prima del grave infortunio subito in Francia.Le valutazioni sul futuro di Djalò sono in corso, ma a oggi non ci sarebbe molto spazio per lui nella Juve di Motta e quindi il prestito sembra una soluzione più funzionale al suo recupero: va trovata la destinazione. Il difensore si sta allenando conda inizio ritiro non avendo avuto impegni con la nazionale e nella prima amichevole estiva ha mostrato qualche difficoltà di condizione e poca brillantezza. L'arrivo di Todibo chiude ancora di più le porte a Djalò. Riflessioni in corso.